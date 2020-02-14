Кричала и требовала лекарство: Лолите стало плохо после выступления на концерте «МУЗ-ТВ»

Лолите стало плохо перед выступлением в Большом Кремлевском дворце. 56-летнюю артистку пригласили на мероприятие в честь 14 февраля, организованное «МУЗ-ТВ». После выступления на сцене исполнительница подошла к журналистам, чтобы ответить на вопросы, однако беседу завершить не смогла – артистку одолел приступ сильного кашля.

Практически сразу к артистке подошли помощники. Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro с места события, перенервничав, Лолита повысила на сотрудников голос и стала спешно требовать лекарство. После этого Милявскую отвели в подсобное помещение, откуда кашель певицы слышался еще несколько минут.

До гримерки, впрочем, Лолита не дошла – прямо в платье знаменитость села на каменные ступеньки артистического фойе.

Позже официальные представители Лолиты пояснили – артистка страдает от аллергии на концертный дым. Поклонники творчества Милявской же обеспокоены состоянием любимицы – они не исключили серьезные проблемы со здоровьем у артистки.