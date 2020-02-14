«Кто напишет, что похож на маму…»: Тимати ищет общие черты с сыном Ратмиром

Рэпер Тимати, наконец, показал в Instagram своего наследника Ратмира, который родился в октябре прошлого года, без закрытых глаз. Артист опубликовал селфи, на которых малыш уютно устроился в рюкзаке-кенгуру на груди папы. Сынишка уже очень осознанно смотрит в кадр и явно вызывает гордость своего отца.

«Похож? Кто напишет, что похож на маму, сразу в блок», — написал Тимати под постом.

Поклонников, правда, не испугала угроза рэпера, многие пишут в комментариях, что малыш больше похож на Анастасию Решетову, зато глаза у него — папины. При этом, по мнению подписчиков, на Тимати больше похожа его дочь Алиса, которой сейчас 5 лет. Девочка, правда, родилась от другой модели — Алены Шишковой, и ни с одной из матерей своих детей рэпер не состоит в отношениях.

Очевидно, Тимати сделал такой пост после аналогичной публикации Решетовой, в которой она спрашивала поклонников, на кого похож Ратмир. У нее в комментариях, кстати, множество людей высказалось, что мальчик похож на папу и Алису.

А как вы думаете, от кого же больше унаследовал Ратмир?