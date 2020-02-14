Это работа для царя: Джерард Батлер понесет Олимпийский огонь по Спарте

Как недавно стало известно, актер Джерард Батлер получит огромную честь, ему доверят нести Олимпийский огонь во время этапа эстафеты, которая пройдет в 2020 году. Ну а как вы думаете, на каком же промежутке побежит царь Леонид? Верно, главный из трехсот спартанцев понесет факел именно по Спарте. Об этой важной новости сообщил мэр Спарты, Евангелос Валиотис. Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на Греческую корпорацию телерадиовещания, церемония состоится 12 марта, а сам Батлер возьмет в свои руки практически священное пламя 14 марта.

Огонь будет перемещаться по Греции семь дней, а после отправится в Японию, где продлится еще 121 день, в итоге пламя доставят в Токио. Соревнования будут идти до 9 августа, но Россию это, увы, теперь касается мало, ведь по решению WADA команды и участники из нашей страны не будут допущены к участию в Олимпиаде.