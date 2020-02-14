Дунаевский не намерен устраивать кровавых битв за имущество с экс-женой

75-летний композитор Максим Дунаевский не намерен устраивать баталий из-за имущества. Напомним, в начале текущего года журналисты узнали о том, что музыкант разводится с Мариной Рождественской – пара прожила душа в душу почти 20 лет. Практически сразу после этого в медиапространстве встал вопрос – как супруги намерены разделить все то, что было нажито в официальных отношениях. Так, особое внимание к себе, конечно, привлекал загородный дом в Алабино – некогда семейное гнездо Максим и Марина обустраивали вместе, и делали это со всей ответственностью.

«Комсомольской правде» композитор откровенно рассказал – он надеется, что воевать с экс-супругой за дом не придется. Несмотря на то, что их отношения официально разрушились, некогда любящие друг друга люди продолжают неплохо общаться, а сама Рождественская живет в тех самых апартаментах. Однако отдать их жене Дунаевский так просто не может – дом должен кто-то обслуживать, а на это нужны деньги.

Сейчас композитор, несмотря на то, что проживает в квартире на Ленинском проспекте, продолжает выделять немалую часть средств на зарплату садовника, домработницы и шофера. Дунаевский не уверен, что экс-супруга сможет «потянуть» все это в случае, если апартаменты официально перейдут под ее ведомство.

«Человек, который никогда этим не занимался, просто сойдет с ума все это содержать и поддерживать. И довольно скоро придет к однозначному выводу, что его надо продать. И продаст… за бесценок. В результате не будет ни дома, ни участка, ни денег», — резюмировал он.