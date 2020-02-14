Перемирие: День всех влюбленных Дана Борисова провела вместе с дочерью

Скандальная телеведущая Дана Борисова в День всех влюбленных, 14 февраля, поздравила подписчиков в Instagram с праздником и рассказала, как она проводит эту дату.

«Загадочный мистер Х в очередной раз прислал цветы, но сам испарился. Провожу этот день с дочкой и любимой собакой. По-моему, это еще лучше», — написала 43-летняя звезда ТВ, при этом не опубликовав фотографий ни букета, ни дочери.

Напомним, последние полгода у ведущей и ее 12-летней наследницы Полины были напряженные отношения. В декабре девочка пожаловалась, что мать ведет себя агрессивно, а после одной из домашних ссор школьницу вообще увезли в больницу. Бывший супруг Борисовой пришел к ней домой с полицией и забрал ребенка к себе.

Совсем недавно Дана рассказала порталу Teleprogramma.pro, что дочь продолжает жить у отца, а сама она отпустила эту ситуацию, потому что не хочет нервничать. Судя по словам ведущей, девочка-подросток проявляет сложный характер, а ей хочется уважения и спокойных разговоров. Но, хотя отношения между матерью и дочерью все еще не налажены, Полина иногда заходит к Дане, чтобы проведать ее.