Вынужденный тайм-аут: Антонов отложил юбилейные концерты из-за недомогания

Юрий Антонов перенес концерты в честь грядущего 75-летия из-за недомогания. Об этом сам народный артист рассказал журналистам. Композитор напомнил, что праздничные мероприятия были запланированы на 19 февраля, однако, он вынужден их на время отменить из-за плохого самочувствия – в конце декабря Антонов перенес непростую операцию на коленном суставе – конечность доставляла исполнителю сильную боль. Вопреки этому музыкант продолжал выступать и появлялся на публике без трости.

ТАСС Антонов пояснил, что концерты переносятся на неопределенный срок. Связано это с последствиями хирургического вмешательства. Переносом и организацией с нуля займутся компетентные в этих вопросах люди – им предстоит договориться с другими артистами, согласовать графики, а также побеседовать с арендаторами и световиками.

Отметим, что в последние несколько лет Юрий Антонов практически не принимал участие в масштабных мероприятиях, предпочитая ограничиваться небольшими сольными концертами на корпоративах. Сам музыкант акцентировал внимание – деньги за эти выступления он получал меньшие, чем об этом говорили в СМИ.

«Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях», — смеется он.