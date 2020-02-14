«Огромной, неземной любви»: Анна Калашникова поздравила читателей Teleprogramma.pro

В День всех влюбленных светская львица рассыпалась в пожеланиях здоровья и удачи.

14 февраля певица и актриса Анна Калашникова поздравила читателей сайта Teleprogramma.pro с Днем всех влюбленных.

«Хочу пожелать вам огромной, неземной любви и чтобы она сохранялась в вашем сердце на всю жизнь. Здоровья, удачи вашим семьям, вашим вторым половинкам. Всем, у кого еще нет вторых половинок, желаю обязательно найти свою любовь», — записала ролик 35-летняя красавица.

Напомним, Калашникова ведет собственную колонку на нашем сайте. Модель и телеведущая, она многое знает о светской жизни и звездных скандалах. Женщина является иконой стиля и часто попадает в заголовки новостных изданий в связи с различными происшествиями.

Например, в конце прошлого года она в очередной раз стала жертвой воров. У Анны стащили в ресторане «айфон» последней модели, который был подарен модели незадолго до этого. И это была уже четвертая кража дорогого телефона у звездной красавицы!