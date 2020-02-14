«Штраф не поможет»: директор приюта для кризисных беременных предложила Водонаевой работу

Руководитель приюта для кризисных беременных «Спаси жизнь» Екатерина Маркова предложила телеведущей Алене Водонаевой работу. Накануне журналистка наведалась в отделение полиции, чтобы объясниться за скандальные слова об абортах — ранее она заявила, что «не нужно рожать государству рабов». После этого один из россиян написал на Водонаеву заявление с просьбой привлечь ее к дисциплинарному наказанию. Адвокат Водонаевой — Екатерина Гордон — ранее пояснила, что речь, скорее всего, будет идти не об уголовной ответственности, а о штрафе.

Маркова же подметила — для столь резких заявлений штрафа явно мало. Со своей стороны она предложила Алене хотя бы несколько дней поработать у нее добровольцем. Подобные радикальные действия позволят экс-участнице «Дома-2» осознать ею сказанное.

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«Мне кажется, в данном случае штраф не поможет. А вот общественно-полезные работы могут оказаться действенными, и я имею в виду не подметание улиц», — цитирует ее слова РИА Новости.

Руководитель подметила, что Водонаевой важно понять: людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нужны не советы и порицания, а банальная человеческая поддержка.