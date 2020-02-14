«Пусть все будет, как пожелаешь»: Валерия поздравила Дубцову с днем рождения

Валерия поздравила коллегу по сцене – певицу Ирину Дубцову с днем рождения. В День всех влюбленных исполнительница и композитор отмечает 38-летие. Сама Ирина в торжественную дату предпочла не расслабляться и презентовала новую песню «Ты знаешь, где меня искать», а также обратилась к себе с поздравлениями.

Не удержались от теплых слов и коллеги Иры по сцене. Так, одним из самых душевных поздравлений отметилась певица Валерия. В личном микроблоге в Instagram артистка отметила невероятный талант знаменитости, а также ее яркую внешность и внутреннюю глубину.

«Поздравляю тебя, да и всех нас, что ты в этот день появилась на свет. Будь счастлива! Пусть не иссякает вдохновение!!!! Пусть множится число твоих фанатов!!!! Пусть все будет так, как ты, моя дорогая, того желаешь!», — написала она.

Присоединились к трогательным словам также Алсу, Анна Семенович, Зара Ольга Бузова и Юлия Ковальчук. Все они поблагодарили Дубцову за то, что знакомы с ней, а также пожелали ей карьерного взлета.