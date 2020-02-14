Орландо Блум похвастался татуировкой с ошибкой

На руке актера теперь красуется имя его сына, правда, написанное с ошибкой.

Похоже, что актер Орландо Блум, известный прежде всего по роли эльфа Леголаса из трилогии «Властелин колец», все-таки промахнулся. В своем официальном аккаунте в Instagram мужчина разместил необычную фотографию, на руке Орландо теперь красуется таинственная татуировка, состоящая из точек и тире. Разумеется, внимательные фанаты тут же разобрались, что это послание, выполненное с помощью азбуки Морзе, расшифровав которое, получится имя сына актера, Флинна. Вот только мастер сделал непростительную опечатку, забыл точку, и вместо правильного «Флинн» на руке Орландо теперь красуется непонятное «Фринн».

Как сообщает издание New York Post, тату-мастер, который и набивал это недоразумение, уже признал свою ошибку и пообещал, что в скором времени об ошибке можно будет лишь вспоминать с улыбкой.