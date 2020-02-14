«Отчаянные»: оголившаяся Собчак ощупала грудь Глюк’oZы на пляже

На личной страничке в Instagram экс-супруга Максима Виторгана поделилась импровизированной «валентинкой», поздравив верных почитателей с Днем всех влюбленных. В кадре 38-летняя Ксения Собчак позировала в одной бирюзовой юбке, стоя на коленях. В такой же позе предстала и Наталья Чистякова-Ионова.

Примечательно, что обе девушки блеснули полуобнаженной грудью, прикрыв от любопытных глаз эффектный бюст друг друга. На фото также позировала и близкая подруга светских львиц — бизнесвумен Яна Расковалова. Все три модели предстали перед объективами фотокамер без лифа, прикрыв фигуру разноцветными юбками. Если Собчак отдала предпочтение бирюзовому оттенку, Глюк’oZa выбрала белый цвет, то Яна — синий.

Девушки позировали на фоне закатного солнца. Ксения подметила, что в качестве постановщика фото выступил ее муж — театральный режиссер Константин Богомолов.

«Отчаянные и отчаявшиеся… Моя валентинка», — подписала снимок телеведущая.

Ранее в одном из своих интервью Глюк’oZa призналась, что ее муж с понимаем относится к тому, что она время от времени публикует в микроблоге снимки в мини-юбках и позирует в купальниках. По словам певицы, Александр понимает, что она никогда не позволит себе ничего лишнего.

К слову, в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Ксения Собчак уточнила, что она вполне довольна своей маленькой грудью, которая, как утверждает телеведущая, идеально помещается в ладони ее любимого мужчины. По словам знаменитости, ей никогда не нравился большой бюст.