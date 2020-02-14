Генри Кавилл из «Ведьмака» поздравил своих подписчиков с Днем всех влюбленных

Суровый Ведьмак и одновременно неуязвимый Супермен весьма необычно отмечает День всех влюбленных.

Актер Генри Кавилл выложил в свой официальный Instagram очень милую фотографию. Актер поздравил всех своих подписчиков и показал фотографию, на которой он дарит алую розу своему псу по имени Кэл.

В данный момент успешный актер не состоит в отношениях, так что праздновать этот день ему придется только с верным псом. Кавилл написал, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, вовсе не обязательно состоять в отношениях с кем-либо, нужно просто кого-то любить, например, свою семью.

Напомним, съемки второго сезона сериала «Ведьмак», в котором актер исполняет главную роль, уже начались, а некоторые фанаты добыли первые фотографии со съемок и пришли в восторг от увиденного.