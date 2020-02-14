Юлия Ковальчук вспомнила, как их с солистками «Блестящих» похитили в Тбилиси

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как их с двумя другими участницами группы «Блестящие»: Жанной Фриске и Ксенией Новиковой – похитили в Тбилиси.
«Нас встретили в Грузии, как королев. Постелили даже красную дорожку. Потом было выступление в ночном клубе. После концерта к нам в гримерку зашел организатор, который и пригласил нас в Тбилиси. Он с озабоченным видом сообщил, что надо быстро собираться. Якобы нас хотят украсть и похитить. Он пообещал нас спрятать».
Далее девушек посадили в лимузин и повезли в горы. Позвонить своему концертному директору в Москву они не могли, так как не было связи. Только со временем девушки поняли, что их просто похитили.
«Нас привезли куда-то в горы. Там были ребята в изрядном подпитии с оружием. К нам стали приставать. Мы спрятались в одном из номеров какой-то гостиницы. Это была бессонная и страшная ночь. В дверь постоянно кто-то ломился. К тому же нам что-то подсыпали в еду. Мы плохо себя чувствовали. В шесть утра мы на цыпочках вышли из гостиницы. На первом этаже лежали пьяные тела. Мы вытащили тихонько ключ от автомобиля, сели и уехали. По сути, мы угнали машину. Добрались до аэропорта и улетели в Москву», – вспомнила Юлия Ковальчук.