«Я уважаю ее выбор»: Фриске во время болезни не отвечала на сообщения Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что узнала о болезни своей подруги Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году , от певца Николая Баскова.

«Я случайно все узнала. Жанна на какой-то момент пропала с радаров. Я знала, что она была беременной и родила. Поздравила ее с днем рождения, но она почему-то не ответила. А потом мне Коля Басков все рассказал. Он заверил, что его друзья делают все возможное, чтобы помочь Жанне», — вспомнила Ковальчук.

Как отметила исполнительница, она первое время не верила, что у Жанны Фриске такие серьезные проблемы со здоровьем.

«Я писала Жанне. Видела, что сообщения прочитаны, но она не перезванивала и не отвечала никогда. Я уважаю ее выбор. Знаю, что у нее сильно упало зрение. Мне потом Оля Орлова это все рассказала. Я звонила Диме Шепелеву. Никто не брал трубку. А потом это видео, где она рассказала о болезни. Это был как гром среди ясного неба». Юлия Ковальчук

По словам певицы, ей жаль, что после смерти Жанны Фриске родные звезды обмениваются упреками, а бабушка и дедушка лишены возможности видеть внука.