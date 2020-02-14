Телесваха Роза Сябитова рассказала, где искать любовь

Известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что 14 февраля не подходит для знакомства. Лучше это делать в Новый год:

«Вышли на главную площадь, народу полно, у всех хорошее настроение. Вот там точно можно кого-то найти. А 14 февраля — это тот праздник, когда все по парам. Тут шансов никаких. День святого Валентина – не для поиска, а для закрепления отношений» — подчеркнула звезда.

Это на случай, если половинку хочется найти в реальной жизни. А что касается онлайн-знакомств, то тут сваха призвала быть осторожнее. Дело в том, что сейчас на тематических сайтах и профильных приложениях очень много обмана. Более того, вовсю процветают мошенничества. И чтобы не оказаться потерпевшим в амурных делах, лучше поостеречься. Главным правилом звезда назвала выбор — важно, чтобы он был.

«Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин — ведь берешь первое, что попало под руку», — метафорично заметила Сябитова.

Тем временем, соведущая Сябитовой, Лариса Гузеева в свежем выпуске передачи «Давай поженимся» позавидовала невесте, исполнившей для героя передачи зажигательный танец с собакой.