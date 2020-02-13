Алексей Чадов подсказал, что подарить девушке на День святого Валентина

Накануне Дня святого Валентина российский актер Алексей Чадов предложил вариант подарка, которому будет рада каждая девушка.

По мнению 38-летнего российского актера театра и кино, лучшим презентом станет украшение.

«Это могут быть сережки или что-нибудь другое», — пояснил актер 5-tv.ru .

А вот о том, какой подарок актер сделает своей возлюбленной в этот день, он уточнять не стал. Новая пассия Чадова — Анастасия Виноградова и девушка явно смогла стать настоящей любовью актера.

Не так давно в программе «Судьба человека» он признался, что «буквально не может надышаться ею».

За плечами у Алексея неудачный брак с актрисой Агнией Дитковските. Они познакомились, когда девушке было всего 17 лет, роман затянулся на несколько лет, а после завершился свадьбой.

5 июня 2014 года у них родился сын Федор. Однако в мае 2015 года пара все-таки приняла решение о разводе. При этом Алексей и Агния смогли сохранить хорошие отношения после расставания.

Алексей начал сниматься в кино в 2002 году, его дебютным фильмом стала картина «Война» режиссера Алексея Балабанова. На сегодняшний день в творческой копилке актера – работы в более 40 фильмах и сериалах, в том числе «Ночной дозор», «9 рота», «Жара» и многие другие.

Ранее эксперты провели опрос среди россиян, который показал, какие подарки чаще всего дарят друг другу влюбленные на День святого Валентина, 14 февраля. Среди подарков наиболее часто встречались: приглашение в ресторан (11%), цветы (9%), билеты на мероприятие (7%), косметика и парфюмерия (6%), сувениры (5%), нижнее белье и романтическая поездка – 4%, а вот на последнем месте оказались ювелирные украшения, игрушки и сертификаты в СПА, пишет портал argumenti.ru.