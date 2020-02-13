«Я терпеливая в силу характера»: Зудиной до сих пор не вернули банковские миллионы Табакова

Актриса надеется, что в этой истории справедливость рано или поздно восторжествует.

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как продвигается расследование аферы с миллионами ее мужа, которые он когда-то положил в банк.

Напомним, что еще при жизни актера они пришли в банк, чтобы сделать перевод средств на другой счет. Но оказалось, что без их ведома был сделан перевод денег в другое коммерческое заведение. Директора филиала они знали 15 лет и полностью доверяли. В 2017-м году стало известно о том, что Табаков доверил одному банку 677 миллионов рублей. Руководство госучреждения потом обвинили в растрате. Как считает вдова Табакова, эта история сократила жизнь ее мужа на несколько лет.

«В государственном учреждении нас тогда обманула директор банка. Она перевела наши деньги туда, где работал ее муж. И он получил какой-то процент от этой сделки. Но дело даже не в этом. Я считаю, что мы живем в государстве, где процветает колоссальная коррупция». Марина Зудина

По словам Зудиной, есть силовая структура, которая, как она выразилась, крышует в России весь банковский бизнес. «Все проплачено. Вопрос теперь только один. Позволят или не позволят. Это на уровне госструктур все решается», — загадочно заявила вдова Олега Табакова.

При этом она готова ждать и надеется, что справедливость в этой истории все-таки восторжествует. «Я терпеливая в силу характера. Я все равно верю в человеческую мудрость и справедливость. Надеюсь, что ситуация разрешится», — сказала Марина Зудина.