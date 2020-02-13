«Романы у Павлика начались раньше, чем я думала»: Зудина высказалась о похождениях сына

У 25-летнего Павла Табакова было очень много связей с девушками в юности.

Вдова режиссера Олега Табакова, который ушел из жизни в 2018 году, Марина Зудина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях от актера.

Как известно, у Зудиной и Табакова в браке родилось двое детей. Павлу сейчас 25 лет, а Марии — тринадцать.

«В 15 лет Паша поступил в колледж. С этого времени он решил стать артистом. В его жизни важную роль сыграл режиссер Константин Богомолов. Он помогал ему на разных этапах. Паша сейчас живет отдельно от нас, но может в любой момент приехать в гости. Я помню, как у него в юности произошла разборка с девочкой. В пять часов утра он явился домой. Романы у Павлика начались раньше, чем я думала. Он знакомил меня с некоторыми своими девушками. Потом они расставались. С одной мы до сих пор продолжаем общаться. Сейчас у Паши период затишья. Он меня ни с кем не знакомит. Пока он не женился». Марина Зудина

А вот дочь Маша, как заметила звезда, сейчас увлечена конным спортом и рисованием. «Примерно год назад она решила научиться. Лошадь зовут Ксюша. Маша покупает ей еду. Она ходит на конноспортивную базу. Пусть она реализуется в этом. Она у меня очень нежный человек. Маша способна любить, страдать и заботиться. А вот оптимизмом она пошла в отца», — заявила актриса.