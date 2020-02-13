«В образе стриптизерши»: Миро прошлась по Седоковой и ее ремню за 83 тысячи рублей

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала 37-летнюю Анну Седокову за внешний вид, в котором та предстала на вечеринке мужского журнала GQ 13 февраля. Для мероприятия певица выбрала платье с фантастически глубоким декольте, широкий пояс с огромной пряжкой за 83 тысяч рублей и золотистые босоножки на очень тонком каблуке. Эффектности Анны в тот вечер мог позавидовать кто угодно. Однако, Миро образа артистки не оценила.

В личном микроблоге Лена раскритиковала Седокову и заявила, что на событии та появилась « в образе стриптизерши второго эшелона» и была очень похожа на «проститутку для небогатых мужчин». По мнению Миро, Седокова уже давно находится не в лучшей форме, ведь невооруженным глазом заметны лишний вес, морщины и силикон.

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Не понравилась Лене и формулировка певицы. Когда та заявила, что ее ремень стоит 83 тысячи рублей, Миро подметила – так позволяют себе говорить только женщины из далекой провинции. В случае с исполнительницей, что бы та ни надела, выглядеть она будет очень дешево, считает блогер.

Примечательно, что далеко не все подписчики Лены Миро согласились с озвученными тезисами. Некоторые заявили, что Анна Седокова выглядит превосходно, особенно для человека, воспитывающего троих детей. Другие же подчеркнули – смотреть на певицу действительно не хочется.