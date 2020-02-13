Достойное окончание сериала: звезда «Игры престолов» беременна

Издание E!News сообщает радостную новость — звезда сериала «Игра престолов», актриса Софи Тернер беременна. Девушка впервые станет мамой, а отцом ребенка станет музыкант Джо Джонас, участник группы Jonas Brothers. Сама Софи пока не сообщала СМИ о своем деликатном положении, но проговорился кто-то из ее самого близкого окружения. Тернер в данный момент на четвертом месяце и чувствует себя отлично, хотя и очень волнуется, вместе со своим избранником, ведь им впервые предстоит стать родителями.

Многие зарубежные СМИ заметили, что в последние несколько недель актриса с большой осторожностью выбирает себе наряды для выхода в свет, так что осторожные предположения о беременности возникали уже давно.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года. Свадьба прошла в обстановке секретности, молодожены заранее попросили гостей обойтись без ненужных фотографий и те справились с задачей, о церемонии почти ничего не известно.