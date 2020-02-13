«Врача мне посоветовала Алсу»: Кети Топурия рассказала, почему рожала в США

Кети Топурия не скрывает, что не так давно обрела новую любовь. Певица теперь встречается с дипломатом Львом Деньговым. Примечательно, что он тезка ее бывшего мужа Льва Гейхмана. От прошлых отношений у певицы есть дочка Оливия. Ранее она призналась, что наконец-то переехала вместе с наследницей. Теперь артистка живет не с мамой, а со своим избранником.

В последнее время Кети часто подозревают в беременности. Пока певица не подтвердила, но и не опровергла слухи. К слову, своего первенца она родила в США почти пять лет назад. Сейчас там же готовится стать мамой уже в четвертый раз жена Джигана, Оксана Самойлова. В интервью Топурия рассказала, почему в свое время предпочла уехать из Москвы и рожать в Лос-Анджелесе. По ее словам, большую роль сыграла погода.

«Была зима, и у меня был выбор: остаться в серой Москве или уехать туда, где тепло, снять виллу с бассейном и общаться с друзьями, которых у меня там много. Гражданство для ребенка было второй. Есть и минусы. К примеру, надо платить налоги, даже если ты зарабатываешь в другой стране. Из неоспоримых плюсов — почти нигде не нужна виза, и ребенок получает страховку. Так что, приехав в США, может получить любое лечение», — поделилась звезда.

Она заверила, что не жалеет о сделанном выборе. «Врача, у которого я рожала, мне посоветовала Алсу. Его зовут Олег Бесc», — добавила певица. Она отметила, что в России тоже есть хорошие клиники и врачи высокого уровня. По ее мнению, те, кто уезжают за границу, делают это по совсем другим причинам. К слову, роды в Майами обходятся дорого. Самый дешевый пакет услуг стоит 372 тысячи рублей. При этом в него не входят ни сами роды, ни анализы. А вот за 734 тысячи рублей приобретаются услуги акушера-гинеколога, анализы, неограниченное количество УЗИ, эпидуральная анестезия и не только. А в самый дорогой пакет услуг за 4, 4 миллиона рублей входят даже люкс-апартаменты на 1 береговой линии на 3 месяца, об этом пишет People Talk.