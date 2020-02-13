Энистон решила отказаться от алкоголя в поддержку Брэда Питта

Новости о том, что экс-супруги снова вместе регулярно появляются в СМИ.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе. Новости о воссоединении пары появляются в СМИ регулярно и эту информацию подтверждают в окружении звезд.

На этот раз новые подробности: актриса решила отказаться от алкоголя, чтобы помочь экс-супругу справиться с пагубным пристрастием.

О том, что актер зависим от алкоголя стало известно после развода Питта и Анджелины Джоли. Мужчина стал регулярно выпивать, но смог осознать проблему и лег в клинику на лечение, сообщает телеканал «360».

После выздоровления знаменитость отказался от запрещенных препаратов, спиртного и стал вести правильный образ жизни. Помогает ему держаться Дженнифер Энистон.

«Дженнифер и ее друзья скептически относились к попытке Брэда справиться с зависимостью. Теперь, когда актер все время трезв, Энистон поняла, что должна его поддержать и отказаться от спиртного. Это единственный шанс возродить былые отношения», — цитирует инсайдера Mirror.

В окружении пары не сомневаются, что они смогут преодолеть все трудности и создадут настоящую семью, пишет сайт Актуальные новости.