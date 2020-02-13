После суда: Бочкарева рассказала 17 неизвестных фактов о себе

Российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с подписчиками неизвестными фактами о себе. Оказывается звезде сериала «Счастливы вместе» есть чем удивить поклонников. Она перечислила 20 фактов, большая половина из которых оказались правдивыми.
Игры в так называемые «угадайки» очень популярны у звезд. Они часто проверяют подписчиков на знание своей биографии, а порой шокируют неожиданными признаниям. В списке у Бочкаревой оказались самые разнообразные истории.
Однажды она догнала грабителя, который пытался украсть у нее сумочку, а еще работала таксисткой и официанткой рок-баре. У актрисы складываются сложные отношения с животными: ее клевал петух, она боится змей и крыс, а еще не ест свинину.
К тому же, звезда не отличалась послушным поведением и прилежностью в детстве: она сбегала из дома и была выставлена из пионерского лагеря, а еще боялась громко кричать, поскольку думала, что может «порвать рот», пишет сайт OA.
Были и совсем отчаянные приключения вроде отравления водкой и заключения в египетской тюрьме или попыток попасть в свою квартиру через открытую форточку.
Все эти перечисления оказались верными, а вот среди ложных следующие факты: выпила залпом на спор стакан растительного масла, украла туфли в дорогом магазине, в детстве занималась боксом.
Наталья пообещала тому, кто первым угадал все неверные факты подарить подарок — пригласительный на любой из своих спектаклей.
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«Если вы ответили именно так, пришлите, пожалуйста, в директ, скрин вашего комментария и я подарю победителю, который сделал это первым, билеты на какой-нибудь из своих спектаклей», — написала актриса.
Кстати, совсем недавно в жизни женщины произошли серьезные перемены. Приятельница звезды рассказала, что они вышла замуж. В подтверждение данных слов Бочкарева появилась на премьере одного из фильмов под руку с неизвестным мужчиной. Поклонники обратили внимание, что на пальце у актрисы появилось обручальное кольцо, пишет сайт argumenti.ru.