Дакота требует ДНК «незаконнорожденной дочери» Соколовского и Хилькевич

Певица устроила очередной шторм в волнах российского шоу-биза. Но на этот раз - шутливый.

Актриса Анна Хилькевич и певица Рита Дакота в соцсетях продолжают поддерживать шутку, выданную одним интернет-порталом. На сайте приведены сходства младшей дочери Хилькевич и Влада Соколовского, прославившегося своими изменами в браке с певицей.

Корреспонденты портала в качестве доказательств сравнили год рождения малышки и время, проведенное «изменниками» на площадке «Универа». Все показатели совпали — вот и версия экранного романа Анны и Влада якобы получила доказательство.

«Первая дочь моя, значит, была рождена от Киркорова, а вторая — от партнёра по «Универу». Очень рисковая я женщина, оказывается», — высмеяла слухи Хилькевич у себя в Инстаграм.

«Третью от кого планируете рожать?» — веселятся поклонники актрисы в комментариях.

К беседе присоединились «отец» Влад Соколовский и Рита Дакота. Несмотря на прошлые обиды, ситуация кажется комичной для всех.

«Аня, народ требует детектор лжи на Первом! А мы с Арчи требуем ДНК!» — поддержала шутку певица.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский после громкого развода продолжают совместно воспитывать общую дочь Мию. Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У них подрастают две малышки – Машенька и Арианна.