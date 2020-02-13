28 лет спустя: звезды высказались о возвращении Ветлицкой

Месяц назад певица Наталья Ветлицкая объявила о своем возвращении на российскую сцену. После 28-летнего творческого отпуска звезда снова стремится на вершину отечественного музыкального Олимпа и в подтверждение своих намерений прошлась по разным ток-шоу, где объявила о подготовке гастрольного тура по России. Публика неоднозначно отреагировала на возвращение певицы из прошлого века. Телеканал МУЗ-ТВ поинтересовался у нескольких звезд, что они думают относительно камбэка Ветлицкой. Анжелика Варум с благоговением отметила:

«Наконец-то! Одна из моих любимых тихих певиц. Она, конечно, восхитительна».

Шоумен Александр Ревва осыпал комплиментами: «Очень харизматичная, очень свободная, сексуальная, уточненная. Я помню очень хорошо: «Посмотри в глаза, я хочу сказать…».

А Сергей Лазарев высказался достаточно абстрактно и осторожно:

«У многих артистов старой закалки осталась старая закалка. И не всегда они готовы в новых реалиях существовать. Они все думают, что все так же, как двадцать лет назад. На самом деле, все изменилось: и подход к музыке, и сама музыка, и способ донесения музыки», — высказался певец.

Сама Ветлицкая сейчас собирается перезаписать все свое творчество, как и переснять некоторые клипы. А к концу года отправится на запланированные гастроли.

«У меня нет ощущения, что какой-то перерыв был. Я прям как рыба в воде», — прокомментировала свое возвращение звезда.

Совсем недавно Ветлицкая приняла участие в масштабном Big Love Show в Москве. Она появилась в ярком мини-платье, которому восхитились отнюдь не все блогеры.