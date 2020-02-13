«Весна уже наступает!»: постройневшая Брежнева снялась в платье и полусапожках

Вера Брежнева за последний год стала более тесно связана с индустрией моды. Певица выпустила собственную линейку косметики, снялась для заграничных проектов и посетила ряд светских мероприятий, включая ряд модных показов. Поклонники восхищаются чувством стиля самой артистки. Она любит уютные и лаконичные образы, которые подчеркивают женственность.

На днях Вера не только дала откровенное интервью, в котором поведала много интересных фактов о жизни в браке с Константином Меладзе, но и снялась в фотосессии для глянца. Девушка предстала на обложке в легком платье с ниспадающими рукавами. Наряд в в коричневых тонах с принтом подчеркнул ее талию, а рыжие сапоги сделали образ casual. Едва заметный макияж в нюдовых тонах, объемные волосы и серьги-кольца дополнили наряд.

«Весна уже наступает!» — написала она.

К слову, Брежнева также показала еще один лаконичный повседневный образ. Она примерила жакет песочного цвета и шорты-бермуды, которые в тренде в этом сезоне. А чтобы сделать акцент на талии, певица добавила широкий пояс. Поклонники были сражены красотой артистки. Они одарили ее комплиментами. К слову, многие заметили, что Вера похудела.

«Вера, кушать тебе надо… Исхудала совсем», «Больше не худей… а то становишься похожей на всех этих „искусственных“», «Ну как тобой не восхититься», «Классные образы», «Утонченная и юная Вера», «Сногсшибательная», «Миловидная, нежная», — прокомментировали пост подписчики.