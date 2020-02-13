«Безвкусные и будто пластмассовые»: Утяшеву удивили цены на продукты в США

Ляйсан Утяшева за последние годы не только проявила себя как телеведущая, но и стала ближе к миру моды. За минувший год она успела несколько раз сменить имидж и посетить десятки светских мероприятий. Спортсменка не жалеет денег на брендовые вещи. Недавно она отправилась в США, чтобы сопровождать своего мужа Павла Волю на гастролях. Побывав в Нью-Йорке и других городах, они вернулись в Майами, где звезда уже чувствует себя как дома.

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В Майами Утяшева ходит по магазинам с детьми, пока супруг занят работой. А по утрам обычно пара устраивает гимнастику на пляже с пробежкой. Однако накануне она решила похозяйничать на кухне. Девушка приготовила овощной суп. Она призналась, что уже некоторое время не ест красного мяса, но при этом отметила, что за ее мужа переживать не стоит, так как он питается лучше всех членов семьи.

Во время готовки Ляйсан раскрыла главный недостаток жизнь в США. Ее поразили цены на продукты.

«Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото, выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые. А самый простой овощной суп в ресторане с organic food стоит зачастую дороже, чем мясное блюдо. Зато фастфуд на каждом углу, и стоимость доступнее в разы», — поделилась своим наблюдением телеведущая.

Также Утяшева не стала скрывать, что хоть и имеет хороший достаток, но в этой поездке она экономила. Девушка закупала продукты не в супермаркетах, а на рынке и готовила еду дома. В своем микроблоге она похвасталась получившимся супом.

Многие поклонники восхитились тому, какая у Воли хозяйственная жена и еще очень красивая. «Ляйсан, готовьте, пожалуйста, в Инстаграме почаще! Было очень интересное и приятно смотреть на вас в качестве хозяюшки», «А Павлу-то с женой повезло, красивая, умняшка, да еще такая хозяйка на кухне», «Пора заводить кулинарный блог», — прокомментировали пост подписчики.