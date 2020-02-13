Билли Айлиш поделилась отрывком из своего нового хита

Певица Билли Айлиш, недавно покорившая многих поклонников не только музыки, но и кино во время исполнения песни Yesterday на церемонии вручения премии «Оскар», наконец-то поделилась со своими фанатами подробностями о записи нового трека.

Ранее стало известно, что артистке доверили важную миссию — написать главный саундтрек для будущей картины о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Кстати, если верить актеру Дэниелу Крейгу, исполнителю роли секретного агента британской разведки, то это станет последний для него фильм в этом амплуа.

А Билли тем временем не только уже написала песню, но и выложила небольшой тизер в свой личный аккаунт в Instagram. Судя по всему, начало композиции будет довольно спокойным, а вот что будет дальше, получится узнать лишь на премьере фильма. Мероприятие состоится в апреле этого года во всех кинотеатрах мира.