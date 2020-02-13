«Голливуд отдыхает»: Сенчукова представила своего роскошного сына-режиссера

Наталья Сенчукова взорвала Сеть фотографией своего 21-летнего сына — Василия Рыбина. Парень учится во МГИКе на режиссера театральных представлений, увлекается музыкой и занимается карате.

«Какой же красивый молодой человек, Голливуд отдыхает», «Не дай бог вляпаться и выйти за такого мужика замуж. Всю жизнь от него баб отгонять будешь», «Какой красавец! Надо было рожать пятерых как минимум с такими генами», — отреагировали люди в Интернете на фото Рыбина-младшего.

Кстати, внешность Василия не ускользнула от глаз представителей фэшн-индустрии и мира глянца. Нередко парня приглашают поучаствовать в модных фотосессиях. Но молодой человек не связывает свою жизнь с модельным бизнесом, поэтому соглашается позировать изредка и только за хорошие гонорары.

Несмотря на исключительную внешность, немного напоминающую Джонни Деппа, и толпы поклонниц, сердце молодого мужчины давно принадлежит его единственной возлюбленной — Дарье Алябьевой. Они уже 6 лет в отношениях, при этом знакомы с раннего детства.