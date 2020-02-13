«Сделала тест»: Седокова впервые официально прокомментировала свою беременность

Анна появилась на вечеринке и ответила на вопросы журналистов о личной жизни.

Анна Седокова впервые официально дала ответ по поводу своей беременности. Напомним, ранее звезда то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировала в личном блоге слух о своем «интересном положении».

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В Instagram подписчица певицы задала ей прямой вопрос, не беременна ли она, а та взяла и подтвердила. Эта открытость поразила фолловеров звезды настолько, что многие усомнились в том, что это правда. Позже Анна сама решила потроллить своих подписчиков и выложила в сторис блога фото с внушительным животом.

Однако уже через день она появилась на вечеринке журнала GQ «100 самых стильных мужчин» в облегающем платье. Живота уже как ни бывало! Журналисты КП не постеснялись и спросили Седокову про беременность. Артистка ответила, что была поражена быстроте распространения слухов, но на всякий случай решила подстраховаться…

«Я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже», — вновь заинтриговала звезда.

Напомним, певица в настоящее время живет гражданским браком с баскетболистом Янисом Тиммой, спортсмен младше нее на 10 лет. Ради своей любимой он бросил жену и сына.