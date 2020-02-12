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Алла Довлатова рассказала, что заставило ее расплакаться во время радиоэфира

Ведущую растрогала просьба одной из слушательниц.

Алла Довлатова рассказала, что заставило ее расплакаться во время радиоэфира
Алла Довлатова нередко проявляет эмоции в эфире. Фото: Global Look Press

Радиоведущая Алла Довлатова поделилась случаем, когда работа на «Русском радио» заставила ее плакать. Произошло это, когда на ее эфир выпала акция «Время Желать», в которой слушателям дарят подарки. 45-летняя актриса призналась, что ей аж до мурашек приятно приносить людям радость.

«Недавно я звонила женщине, которая хотела всего-навсего халат. Она живет одна с детьми и не может себе позволить ничего лишнего. Казалось бы, мелочь, а человеку настоящее счастье. У кого-то щи жидкие, у кого-то алмазы мелкие, понимаете?», — рассказала ведущая изданию «7 дней».

Во время того эфира Алла расплакалась и, даже когда просто вспомнила об этом случае, не смогла сдержать слез.

Также Довлатова рассказала, что самым приятным в работе считает, когда незнакомый ранее гость эфира хочет прийти еще. А вот программы с теми, с кем сложились негативные отношения, проходят для женщины очень тяжело, но она рада мириться со своими «врагами» таким способом.

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