«Уже слишком стар для этого»: Игорю Матвиенко надоело продюсировать артистов

12 февраля известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, который за неделю до этого отпраздновал 60-летний юбилей, дал пресс-конференцию. На встрече с журналистами маэстро поделился своими планами на будущее. В частности, юбиляр признался, что продюсировать певцов и музыкальные группы ему уже не интересно.

«Я, наверно, уже слишком стар для этого, немножко мне это надоело. Да и музыка теперь совсем другая, она стала белым шумом. Искусственный интеллект подбирает треки по настроению — вот песни для занятий спортом, вот — для занятий любовью. Да и в кино музыка — тоже каша без ярких тем», — цитирует композитора «Комсомольская правда».

Интересно, что рассуждая о певицах Матвиенко уже списал в прошлое таких артисток, как Монеточка и Гречка. По его словам, некоторое время назад они были феноменом, а сейчас уже потерялись в тысячах новых треков.

Раскручивать звезд Игорь Игоревич уже не хочет, зато с головой ударился в преподавательскую деятельность: в своей академии он готовит будущих музыкальных продюсеров и вокалистов. Именно этот проект является для маэстро приоритетным. Он хочет расширить учебное заведение до целого «города музыки» — через несколько лет такой комплекс появится в столичных Нижних Мневниках.