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Полицеймако заступился за мать: ветеран театра на Таганке обошлась без поздравлений

В день рождения заслуженную артистку РСФСР Марию Полицеймако поздравили лишь сообщением на сайте.

Полицеймако заступился за мать: ветеран театра на Таганке обошлась без поздравлений
Михаил Полицеймако не понял бездействия театра в день рождения его матери. Фото: Global Look Press

12 февраля актер Михаил Полицеймако разразился гневным постом в Facebook.

«Я тут посчитал — моя мама работает в театре на Таганке 54 года. О… ее поздравили с 82-летием. На сайте написали. Молодцы», — высказался артист.

Отметим, что день рождения у Марии Витальевны Полицеймако был 10 февраля. С 1965 года она является актрисой московского Театра драмы и комедии на Таганке, на ее счету более двадцати ролей, не считая многочисленных появлений в кино. Она — настоящий ветеран театра, и, похоже, ее сын считает, что в день ее рождения должны быть организованы хотя бы какие-нибудь поздравительные мероприятия. В комментариях под постом его поддержали Оскар Кучера и другие коллеги.

Кстати, недавно актер пожаловался на еще одну несправедливость: на дороге его остановили сотрудники ДПС и заставили проходить освидетельствование путем сдачи мочи на анализ. В туалет мужчина не хотел, и при этом еще опаздывал на спектакль. Но полицейских его доводы не удовлетворили, а нервозность артиста они приняли за состояние опьянения. Подробности этого инцидента звезда театра и кино рассказал порталу Teleprogramma.pro.

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