Black Star выиграл суд с L’One и не заплатит ему требуемые миллионы

12 февраля Леван Горозия, больше известный, как рэпер L’One, был вынужден распрощаться со своими финансовыми претензиями к лейблу Black Star и бывшему соратнику Тимати. Мещанский районный суд Москвы полностью отказал артисту в его требованиях, а тот, между прочим, хотел получить от бывших коллег почти 147 миллионов рублей. Об этом в Instagram сообщил известный адвокат Сергей Жорин, который представлял интересы музыкальной компании.

Напомним, L’One и Тимати поругались летом 2019 года. Первый вдруг заметил, что по договору из его гонораров вычитались приличные суммы денег. По его мнению, в результате он сам оплачивал съемки своих клипов и другие элементы продвижения. Второй долго молчал, но потом заявил, что его коллега читал контракт, мог внести в него изменения, но не стал. Собственно, эти самые деньги L’One и собирался истребовать с Black Star, но не смог. Адвокаты доказали, что в подписанных артистом документах не было никаких мошеннических схем.

Кстати, когда Горозия со скандалом ушел из лейбла, выяснилось, что его творческий псевдоним и песни принадлежат компании. Рэпер также судился, чтобы сохранить права на них, но Фемида b в этом случае была ни на его стороне. Остается добавить, что именно во время сотрудничества с Black Star артист получил всероссийскую популярность. Нередко в совместных песнях L’One и Тимати представали не только как соратники по творчеству, но и друзья. Однако, эту яркую дружбу разрушил денежный вопрос.