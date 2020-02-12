«У меня есть шесть дней в месяц»: Роман Маякин признался, что редко видит сына

Роман Маякин прославился благодаря сериалам «Сладкая жизнь», «Сватьи» и «Триггер». В прошлом году актер также участвовал в шоу «Последний герой». Он не смог победить, зато успел повздорить с Ильей Глинниковым. А не так давно звезда кино расстался с гражданской женой Еленой Кулевой после 11 лет совместной жизни. Как поведал сам артист, им было хорошо вместе. Бизнесвумен очаровала его вскоре после того, как развелась с мужем, которому родила троих детей.

Елена и Роману подарила наследника — сына Михаила, которому уже восемь лет. По словам Маякина, их отношения с супругой разладились, так как она не захотела идти по новому пути, который он выбрал. Своему наследнику актер сразу рассказал, что произошло в их отношениях с мамой. Однако только теперь выяснилось, что жизнь Романа настолько изменилась, что ему едва удается видеться с сыном.

«У меня есть шесть дней в месяц, когда я вижусь с сыном. Ему уже восемь лет. Он взрослый, поэтому мы в принципе с ним всегда на связи. Но сейчас у меня был долгий проект, я уезжал из Москвы на шесть месяцев. Поэтому в основном общались по телефону», — признался артист.

Он добавил, что обычно ничего не планирует, но теперь ему приходится строить планы наперед, чтобы видеться с Мишей. Для Маякина мальчик стал единственным родным человеком. Так вышло, что несколько лет назад в автокатастрофе погибла жена актера, а следом он лишился и родителей, об этом пишет издание «Собеседник».