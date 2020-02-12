Сорван график, впереди реабилитация: звезда «Голоса» Ксана Сергиенко рассказала о травме

Участница различных вокальных шоу на Первом канале, украинская исполнительница Ксана Сергиенко рассказала порталу WomanHit.ru, что накануне Нового года сломала ногу.

Произошло несчастье прямо на концерте. В результате ей наложили гипс, и она месяц провела в четырех стенах практически обездвиженная – передвигалась с помощью костылей.

«Пришлось на месяц выпасть из рабочего процесса в самую „горячую“ для артистов пору. Не смогла полететь на работу в Майами, где было несколько выступлений, также отказалась от нескольких выступлений в Москве», — поведала певица.

В настоящее время гипс уже снят, звезда может передвигаться самостоятельно без костылей. Встать на ноги ей сейчас помогают врачи-реабилитологи. По словам Сергиенко, предстоит длительное восстановление, но она надеется успеть встать в строй до марта – на весну у нее уже запланированы концерты, которые отменить невозможно.