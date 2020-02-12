Вся в маму: Асмус запечатлела подросшую дочку в ярком платье на отдыхе

Кристина Асмус провела несколько недель на Мальдивах. Вернувшись в Москву супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова стала ностальгировать по отпуску. Окунувшись в рутину рабочих будней девушке захотелось вернуться на побережье с белым песком. Но пока это невозможно, актриса решила пересмотреть снимки с отдыха. Некоторыми она поделилась в соцсети.

На кадрах была запечатлена дочка Асмус и Харламова. Шестилетняя Анастасия на отдыхе блистала в белом платье с ярким принтом. Подстать маме, девочка носила солнцезащитные очки. На других кадрах малышка лакомилась мороженным и вешала на дерево ленточки. Тогда она уже была облачена в белый комбинезон. «Какая хорошенькая», «Точно не в отца, а в мать», — стали писать интернет-пользователи.

Сама Асмус решила показать еще больше фото в купальниках. На этот раз она позировала в белоснежном монокини, которое подчеркнуло не только ее загар, но и идеальные формы. Поклонники не могли налюбоваться на звезду. «Все бабы как бабы — а у Гарика богиня», «Отличный вид», «Невероятная», «Настоящая богиня, это точно», «Как же вам идут такие фасоны», «НЕ могу представить ее в бикини», — стали писать пользователи.

Напомним, что ранее Кристина призналась, что склонна к полноте. Ей приходится постоянно ограничивать себя в еде, чтобы не набрать лишний вес. По ее словам, в противном случае она легко бы догнала мужа по габаритам. Пока актрисе удается держать себя в форме.