«Порву за тебя»: Погребняк пригрозила хейтерам Бузовой

Супруга футболиста сообщила, что защитит певицу и не позволит никому обидеть.

Светская львица и жена футболиста Мария Погребняк вместе с Ольгой Бузовой посетила день рождения общей подруги. Девушки вместе мелькали друг у друга в сторис своих Инстаграм, а после мероприятия и вовсе опубликовали одинаковое фото в блогах.

«Если что-то не так, то порву за тебя, больше не позволю никому тебя обидеть», — сообщила Погребняк под своим фото.

«Моя душа! Как же сильно я тебя люблю. Самая светлая моя девочка с огромной душой и сердцем», — в ответной публикации написала Бузова.

Девушки дружат уже 9 лет. Многие из подписчиков отметили внешнее сходство блондинки и брюнетки. Похожими были и судьбы подруг: Бузова, как и Погребняк сейчас, когда-то тоже была замужем за футболистом.

Сейчас певица встречается с блогером и вокалистом Давидом Манукяном.