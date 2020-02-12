«Твоя одежда — твоя забота»: муж Нюши рассказал о жизни с певицей

Нюша почти три года назад вышла замуж. Она состоит в браке с Игорем Сивовым, советником президента международной федерации студенческого спорта. У влюбленных уже есть общий ребенок. Они воспитывают годовалую дочку. Лишь недавно стало известно, что девочку назвали необычным именем Симба. Артистка быстро вернулась в форму после родов и теперь не только гастролирует, но и путешествует с семьей.

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У Сивова также есть сыновья от первого брака. Нюша подружилась с его наследниками. Теперь время от времени избранник певицы рассказывает о достижениях дочки и семейной жизни. Накануне он опубликовал забавное видел с Симбой. В кадре он пытается узнать мнение наследницы. «Доча, давай расскажем, что ты возмущаешься? Что происходит в мире вообще? Что творится во вселенной?» — интересуется Игорь. Кроха в ответ молчит, теребя веревку.

Тогда муж Нюши решил рассказать о том, как ему живется с певицей. Он затронул бытовую тему.

«У нас никогда не распределяются эти дела между мной и Нюшей! У кого есть время — тот и идет на прогулку с малышкой, и оденет её, и накормит, и спать уложит. Иногда вместе гуляем, но бывает, что прогулку со спящей принцессой можно совместить со временем подумать над чем-то в одиночестве», — поделился Сивов.

Он признался, что дома они готовят только завтраки. В основном эта честь выпадает артистке, но порой и сам бизнесмен любит «покудесничать» на кухне. Продукты же покупает тот, кто оказался у магазина.

«С уборкой тоже все просто, мы лично только разбираемся с игрушками и личными вещами. И тут по принципу: твоя одежда — твоя забота. Игрушки уже учим складывать на место и тигрулю, и, конечно, по ходу показываем как и куда», — добавил супруг звезды. Он не стал скрывать, что у них также есть помощники по дому. Поклонники восхитились идиллией в семье Нюши. Они также отметили, что дочка у супругов растет красавицей.