Отдых на Ибице: дочка Абрамовича предстала в купальнике на роскошной яхте

Роман Абрамович трижды был женат. Со своей последней избранницей Дарьей Жуковой бизнесмен расстался в 2017 году. От девушки у него есть двое детей: сын Аарон и дочь Лея. К слову, несколько недель назад Дарья сыграла пышную свадьбу с греческим миллиардером. Также у российского предпринимателя есть еще трое детей от первого брака. Они стараются вести неприметный образ жизни. Лишь дочка Софья время от времени делится снимками в соцсети.

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24-летняя наследница Абрамовича проживает в Лондоне. Она увлекается конным спортом, поэтому на снимках ее можно увидеть рядом с благородными конями. Однако на днях Софья приехала отдыхать на Ибицу. Она предстала в слитном купальнике на борту роскошной яхты. Розовый наряд с принтом подчеркнул ее пышные формы и загорелую кожу. К слову, она намекнула, что ждет Дня всех влюбленных.

Поклонники одарили девушку комплиментами. Они считают, что парень, который покорит ее сердце, будет счастливчиком. К слову, о своей личной жизни Софья не рассказывает. Пока все ее время занимает учеба и катание на лошадях. Напомним, что в последнее время многие дети знаменитостей хвастаются снимками из теплых краев. Ранее подобным снимком поделилась дочь Веры Брежневой — Соня Киперман, а до этого дочь Александра Малинина — Устинья.