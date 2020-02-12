Внучка Боярского в черном мини-платье устроила домашнюю вечеринку

Как известно, у Михаила Боярского уже подрастают внуки. Сын Сергей подарил ему двух внучек. Одна из них, Екатерина, выросла настоящей красавицей. Ей уже 21 год, поэтому она живет самостоятельно. Девушка часто участвует в фотосессиях, хоть и обладает пышными формами. Моделью она становиться не собирается, так как ее больше привлекает музыка. Однако дедушка отговаривает ее от карьеры певицы.

На днях Екатерина устроила домашнюю вечеринку. Она проживает в Санкт-Петербурге. Внучка Боярского поделилась снимками, на которых позирует среди современного интерьера. Она облачилась в облегающее черное мини-платье, подчеркнувшее ее формы. Девушка отказалась от каблуков в пользу кед, которые надела с цветными носками. А прическа в виде двух хвостиков напоминала образ Харли Квин из комиксов про «Бэтмена».

Поклонники восхитились нарядом Екатерины и одарили ее комплиментами. «Вы очень похожи на Харли Квинн, кино вас ждет», «Какая очаровательная Катерина!!! Мои восхищения», «Прелестная», «Всегда замечательно выглядишь», «Какая же ты красотка!», «Даже ярче, чем Констанция», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее отец девушки Сергей рассказал, что его дочь привыкла сама всего добиваться. Он считает, что пока его наследнице рано думать о замужестве. А вот Михаил Боярский описал мужчину, которого видит рядом с внучкой. «Он должен быть похож на моего сына и на меня. Тогда все будет хорошо. Усы — самое главное. Мужик должен быть с усами. Лихой гусар», — считает артист.