«Зовут его Владимир»: Борисова впервые рассказала о своем новом ухажере

Телеведущая призналась, что принимает от мужчины подарки, а также деньги, на которые недавно купила себе новый телефон.

Дана Борисова в 2017 году на глазах всей страны лечилась от наркозависимости. Пройдя курс реабилитации телеведущая начала жить с чистого листа. У нее наладились отношения с дочкой Полиной, также она переехала жить в новую квартиру. Однако недавно поклонники стали подозревать, что знаменитость сорвалась. Она поругалась с наследницей, и школьница в итоге стала жить с отцом.

Ранее Дана сдала анализы и доказала, что по-прежнему держит себя в руках и не принимает запрещенные препараты. Более того, ее видели в компании солидного мужчины. Поклонники обрадовались тому, что 43-летняя телеведущая наладила личную жизнь. А теперь Борисова рассекретила личность своего ухажера.

По словам знаменитости, ее не могли видеть с мужчиной, так как она еще не виделась со своим потенциальным женихом.

«Зовут его Владимир. Цветы от него привозит курьер по понедельникам.Огромные букеты по 100 роз, украшенные коробочками хлопка, как мне объяснили. Так же я наконец-то стала обладателем престижного гаджета — 11 Айфона, но приобрела его сама, на деньги, говорю как есть, присланные мне на карту, привязанную к номеру, я честна и рассказываю как есть», — поделилась Дана.

Она подчеркнула, что пока не общалась со своим возможным возлюбленным по телефону. Девушка опасается, что он женат. Тогда у них не получится построить отношения. Поклонники посоветовали телеведущей и дальше принимать ухаживания. Они уверены, что все должно идти своим чередом. Правда некоторых смутило, что Борисова даже не попросила прислать ей фотографию мужчины, который оказывает ей знаки внимания.