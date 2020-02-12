«Какие ножки»: Семенович подчеркнула постройневшую фигуру приталенным платьем

Анна Семенович в юности занималась фигурным катанием и имела стройную фигуру, но потом ее тело изменилось. Теперь девушка знаменита не только своими вокальными данными, но и пышными формами. Недавно она призналась, что еще несколько лет назад уменьшила грудь. При этом своего шарма певица не потеряла. А несколько недель назад она в очередной раз решила похудеть и устроила десятидневный марафон.

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Семенович планировала сбросить четыре килограмма, которые набрала за время отпуска. О результатах марафона звезда не сообщила, но поклонники заметили, что она постройнела. Артистка устроила фотосессию в струящемся приталенном платье с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее фигуру и позволил оголить стройные ноги. Причудливая шляпа с небольшими полями дополнила образ.

«Самоирония — это очень нужное качество для человека, которым могут обладать только умные люди! Раздутое Эго вредит не только самому носителю, но и окружающим его людям. Далеко ходить не надо, можно просто почитать Истрию. Только проработанная личность может с достоинством шутить над самим собой, заряжая теплом всех вокруг», — написала она.

Поклонники пришли в восторг не только от образа, но и от того, как преобразилась Анна. Многие считают, что она хорошеет на глазах. «Анечка, я просто восторге от тебя. Ты королева», «Очень красивая», «Какие ножки», «Стройняшка. Просто восторг», «Я в который раз тащусь от того, как Аня тянет носочки!», «Похудели? Очень нежно вышло», — прокомментировали пост подписчики.