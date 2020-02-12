«Это закончилось скандалом»: Готье рассказал о своем трагическом каминг-ауте

Жан-Поль Готье на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» погрузился в воспоминания детства и юности. Кутюрье, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, рассказал, что с детства осознавал свою особенность. Мальчики вокруг играли в войну и машинки, его же больше забавлял плюшевый мишка. Да и восприятие жизни у него было более чувственным.

Однажды он встретил парня по имени Францис, которого полюбил, и тот ответил ему взаимностью. Любовники решили признаться в этом своим родителями. Первым открылся перед мамой, итальянкой и ярой католичкой, бойфренд Готье.

«Это закончилось скандалом. Она сказала, что предпочитает видеть сына мертвым, чем геем. Они не говорили много лет, и только когда у него обнаружили СПИД, она оказалась рядом, заботилась о нем и даже была приветлива со мной. Я ни к коем случае не говорю, что он умер из-за этого, но, когда другие люди не принимают нас, это больно», — поведал он в эфире шоу.

Реакция родителей Готье была совершенно иной. Мать модельера всего лишь поинтересовалась, любят ли они друг друга. Отец тоже ни в чем не упрекнул сына.

«Он никогда не стеснялся меня и не задавал никогда никаких вопросов», — сказал кутюрье.

Ранее мы писали о забавной игре, которую Ксения Собчак предложила Готье. По ее итогу выяснилось, что самым красивым человеком России модельер считает Анатолия Вассермана.