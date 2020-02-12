Брежнева рассказала, как они с Меладзе отреагировали на слухи о разрыве

Знаменитость с иронией относится к небылицам о своих отношениях с мужем.

В недавнем интервью 38-летняя Вера Брежнева рассказала о том, как они с Константином Меладзе отреагировали на слухи о разрыве. Экс-солистка группы «ВИА Гра» с иронией относится к небылицам о своих отношениях с музыкальным продюсером. Влюбленные живут в браке уже пять лет. Их тайная свадьба состоялась в Италии, среди приглашенных гостей присутствовали только самые близкие друзья.

В СМИ не раз писали о том, что избранник Брежневой якобы неравнодушен к украинской исполнительнице Эрике Герцег. Кроме того, ходили слухи, что Вера и ее супруг живут гостевым браком. Сама певица не смогла оставить эти домыслы без внимания.

«Что за гости у вас в голове?!» — вопрошала Брежнева.

Помимо всего прочего, артистка призналась, что истории о разводе только подняли им с Меладзе настроение, развеселив и насмешив.

«Муж прислал мне скриншот статьи о нашем разводе! Мы посмеялись над этим», — приводит cosmo.ru слова Веры Брежневой.

Певица не скрывает, что она живет в гармонии с супругом. Если ей нужно получить совет или независимое мнение в отношении волнующего ее вопроса, она обращается к своей второй половинке. У экс-солистки группы «ВИА Гра» есть старшая, восемнадцатилетняя дочка Соня и десятилетняя Сара.