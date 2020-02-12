«Клац! Зубы выдерживают»: Сеть взорвало вирусное видео с Малышевой

Елена Малышева, помимо статуса врача, ученого и телеведущей, в последнее время все чаще упоминается как шоувумен. Что ж, чувства юмора (хоть и своеобразного) этой даме явно не занимать. В Сети в настоящее время активно тиражируется клип, созданный из отрезка ее программы «Жить здорово!» на Первом канале.

В кадре ведущая в сопровождении докторов танцует с огромными шприцами и поет совершенно невероятную по смыслу песню под мелодию группы «Мумий Тролль».

«Бабац! Открываешь глаза, Клац! Зубы выдерживают. Рак шейки матки и гепатит Вмиг отступают. Здорово, великолепно!» — вот несколько строк из этого шедевра.

В общем абсолютный хардкор и андеграунд.

Как пишут пользователи Сети, этой песне уже несколько лет. Однако только сейчас она почему-то стала невероятно популярной.

Ранее мы писали о другой телешутнице, обладающей своеобразным чувством юмора, Ларисе Гузеевой. В последней программе «Давай поженимся!» она позабавила публику рифмой «Если ты не бальник, закрой свой…». Поводом для острословия звезды послужили некрасивые зубы невесты.