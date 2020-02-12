Дружба за деньги: Волочкову пригласили на яхту с миллиардером

Как сообщает сайт КП.ру, Анастасию Волочкову пытались пригласить на день рождения шейха Абу-Даби Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна. И все бы ничего, только вот в переписке с балериной представитель арабского наследного принца предложила «прогулку на яхте» с именинником за гонорар в 500 тысяч евро. Из общения стало известно, что мероприятие запланировано на 11 марта в Дубае в Cavalli Club. В числе приглашенных гостей уже значатся Джастин Бибер, Бейонсе, Jay Z и многие другие знаменитости.

Когда речь зашла о «прогулке на яхте», помощник Волочковой, заподозрив неладное, ответил, что это розыгрыш и для таких подстав лучше поискать кого-то другого.

Не так давно подобное предложение поступало другой светской львице, Анне Калашниковой. Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина сообщала, что ей написала помощница 71-летнего шейха Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, правителя Арабских эмиратов.