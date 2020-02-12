«Я не страдаю по этому поводу»: Тютин объяснил, почему у него не появилось детей

Актер отметил, что одно время они с женой хотели усыновить ребенка, но не получилось.

Актер Александр Тютин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему они с женой Ириной, с которой вместе больше тридцати лет, так и не завели детей.

«Когда мы только начинали жить вместе, то были тяжелые времена. Театр как раз перестал работать. Не было ни своей квартиры, ни зарплаты. Было совсем не до детей. Я считаю, что рожать надо, пока ты молод и юн. Когда еще не очень соображаешь, что к чему. Потом уже по жизни разберешься». Александр Тютин

При этом он отметил, что жалеет об отсутствии детей в своей жизни. «С годами это стало просто невозможно. Но в актёрской профессии есть один изъян. Мы не страдаем по этому поводу, потому что все время в работе», — сказал актер.

По его словам, одно время они с женой хотели усыновить ребенка, но не сложилось. «Это чисто технический был момент. Сейчас с этим, конечно, проще. А тогда не получилось и мы навсегда забыли о детях вместе с женой», — заявил Александр Тютин.