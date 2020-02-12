Роскошно выглядит и мечтает о детях: Дженнифер Энистон исполнился 51 год

Накануне звезда Голливуда, экс-супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон отметила свое 51-летие. Журнал Interview снял актрису на обложку мартовского номера и разместил откровенную фотосессию с ней. Кроме того, на страницах издания Энистон дала интервью, в котором призналась, что ее идеальное будущее – это слышать детский смех:

«Мой мозг рисует такую картинку идеального будущего: я слышу океан, вижу его, слышу смех, вижу бегущих детей, слышу лед в стакане, чувствую запах готовящейся еды», — нарисовала свою идиллию Энистон.

На фотографиях с глянцевой фотосессии звезда предстает в нескольких образах. Дерзкой и роковой она становится в кожаном луке, утонченной и смелой – в асимметричном платье с обнаженным прессом, и элегантной и откровенной – в юбке и бюстье.

На всех снимках Джен демонстрирует идеальную фигуру. В своем Инстаграм звезда написала, что «оказывается, 51 год – это довольно весело». Актриса поблагодарила издание Interview Magazine и Сандру Баллок лично за интервью и снимки.

Не так давно имя Дженнифер Энистон звучало в связи со слухами о воссоединении актрисы с Брэдом Питтом. Бывшие супруги якобы вновь стали встречаться, а сама голливудская дива и вовсе беременна близнецами. Но вскоре оказалось, что все эти слухи собирает и распространяет брат Питта.