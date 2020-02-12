Вторая жена Александра Тютина трижды была замужем до встречи с ним

Актер Александр Тютин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй супруге. Девушку зовут Ирина. Вместе они уже много лет и даже успели сыграть серебряную свадьбу.

«Ирина, когда мы познакомились, была помощником режиссера. Мы стали встречаться на съемках фильма в Канаде. Я как раз расстался с первой супругой и был одинок. Наш, как тогда казалось, недолгий и ни к чему не обязывающий роман привел к семейной жизни».

Александр Тютин

В итоге актер через какое-то время вернулся с Ириной в Москву. «У нас был такой обычный роман. Я ей говорил: «Ты привлекательна. Я чертовски привлекателен». Так и встречались. Потом мы сняли квартирку. Планов пожениться при этом никаких не было. Поженились только спустя 11 лет, когда появилась возможность купить свою квартиру. Причем она три раза до меня была замужем. У Ирины я стал четвертым супругом и, надеюсь, последним», — заметил Александр Тютин.

При этом он отметил, что за время их семейной жизни бывало всякое. Без скандалов не обходилось. «В какой-то момент могли и разбежаться. Но чувства с годами только крепли. В Ирине воплощено все то, чего мне не хватает, поэтому мы до сих пор вместе», — сказал популярный актер.